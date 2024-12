Tante adesioni a Bit, anche da Paesi in situazioni complesse

Tra le destinazioni estere spiccano già i ritorni di VisitUsa, Cuba e Vietnam e anche di paesi che attualmente vivono una situazione un po' complessa, per la prossima edizione della Borsa Internazionale del Turismo in calendario a Milano dal 9 all'11 febbraio 2025.

"E' uno degli aspetti che più ci ha sorpreso, l' adesione di paesi come la Giordania che non hanno voluto rinunciare a promuovere il loro territorio perchè ritengono Bit un palcoscenico ideale - ha detto Paolo Pizzocaro di Fiera Milano, direttore di Unit Travel, oggi in un incontro - Anche in un momento difficile ritengono indispensabile far capire che ci sono, che l'offerta turistica continua, è anche un messaggio di fiducia: come dire 'noi ci siamo'".

I numeri della Bit saranno costantemente aggiornati ma intanto si registra già la presenza delle Regioni italiane, di numerosi paesi esteri oltre che di operatori come Blu Hotels, BWH Hotel Group, Mangia's Resorts And Clubs, Gattinoni Msc Grimaldi e vettori, come Eva Airways, ITA Airways, Singapore Airlines, Trenord.

Nella piattaforma del turismo promossa da Fiera Milano sotto ai riflettori anche le tecnologie di nuova generazione, il turismo termale, medicale e del benessere analizzando tutti quei trend che, come ha ha detto Magda Antonioli, vicepresidente European Travel Commission, in un futuro prossimo porteranno al miliardo e mezzo gli abitanti del mondo pronti a trasformarsi in viaggiatori. Si sta ampliando anche il palinsesto convegnistico , settore che porta il suo contributo ai record di arrivi su Milano e rispetto al quale Fiera ha sempre avuto particolare impegno.

Un'altra novità della prossima Bit è il trasferimento dai padiglioni di FieraMilanoCity a quelli di Rho, che proprio nel 2025 festeggiano i 20 anni di inaugurazione del nuovo complesso progettato dall'architetto Massimiliano Fuksas. "Avevamo bisogno di più spazio soprattutto per accogliere le tante richieste che ci arrivano - ha detto Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano - Bit rientra in quei momenti fieristici che non sono più solo uno scambio commerciale, ma occasione di approfondimento , discussione, confronto, formazione e informazione di cui tutti gli operatori di domanda e offerta hanno estremo bisogno per affrontare sfide e opportunità che il futuro propone di continuo".



