Scuola-Lavoro, conclusa la 7/a edizione del progetto Allianz

Ventitré studenti e studentessem provenienti da licei e istituti tecnici di Milano e dell'area metropolitana hanno preso parte all'evento che ha celebrato il loro successo per aver completato la settima edizione del progetto Dualità Scuola-Lavoro di Allianz, modello di integrazione tra la formazione e l'occupazione giovanile che si ispira all'esperienza duale tedesca.

Durante la cerimonia i giovani hanno ricevuto l'attestato di Junior Specialist in Insurance and Financial Services, conseguito grazie all'esito positivo dell'esperienza biennale di formazione e lavoro con contratto di apprendistato offerta dalla Compagnia guidata dall'ad Giacomo Campora.

"Il progetto Dualità Scuola-Lavoro, sostenuto fortemente dal direttore generale di Allianz Maurizio Devescovi fin dalla sua prima edizione avviata nel 2016, è un investimento sulle giovani generazioni - si legge in una nota della Compagnia - che offre un orientamento agli studi universitari e un vantaggio competitivo concreto nelle sfide professionali future. Al contempo, per la stessa azienda l'iniziativa rappresenta la possibilità di sviluppare un positivo e durevole confronto intergenerazionale".

Alla cerimonia di consegna dei diplomi erano presenti la responsabile delle Risorse Umane della Compagnia, Letizia Barbi, i presidi di alcuni degli istituti scolastici di riferimento, i rappresentanti dalla società di formazione DUAL.Concept della Camera di Commercio Italo-Germanica e i responsabili degli uffici presso cui i giovani hanno lavorato nei due anni di apprendistato.

Durante l'esperienza di due anni nel progetto Dualità Scuola-Lavoro, i giovani sono stati assunti con contratto di apprendistato part-time al 30%, ricevendo una retribuzione annua lorda di circa 8.000 euro, insieme ai vantaggi aziendali offerti a tutti i dipendenti della Allianz. Nel periodo dell'anno scolastico gli studenti hanno ricevuto attività formative in azienda per tre giorni al mese, mentre in estate hanno avuto la possibilità di lavorare in diverse aree aziendali.



