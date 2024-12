Mostra 'Ho bisogno di me' su lotta a dipendenze parte dal Senato

"Ho bisogno di me, scatti di indipendenza", una mostra fotografica itinerante per la lotta alle dipendenze organizzata dalla comunità bresciana dei Lautari, è stata presentata oggi al Senato, a Palazzo Giustiniani nella Sala Zuccari, per poi fare tappa in altre sedi di Roma e di città italiane per poi arrivare in Lombardia.

Le immagini sono state realizzate dal giornalista del quotidiano Bresciaoggi, Giuseppe Spatola, e dalla corrispondente de Il Giorno, Milla Prandelli, in due anni. Scatti che riprodotte nel calendario 2025 di Lautari, che servirà a celebrare i 33 anni della Comunità di recupero dalle dipendenze che ha la sua sede principale a Pozzolengo, nell'entroterra del Garda bresciano e a Roma, Como, Pordenone e Firenze. Foto che hanno illustrato il primo e il secondo libro della serie "Ho bisogno di me" di Spatola.

La rassegna propone non casualmente 33 immagini, che rappresentano i 32 anni + 1 di vita della comunità gardesana. Le immagini sono state scattate nella sede principale di Lautari a Monte in Grana, nel Bresciano, sia durante le attività lavorative e quotidiano, sia in occasione delle Olimpiadi della vita, nell'agosto 2024 a cui hanno partecipato sia i ragazzi del centro di Pozzolengo, sia quelli delle varie strutture sparse per la penisola.

Il dibattito è stato aperto dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, a cui ha fatto seguito il presidente Coldiretti Ettore Prandini, il vice presidente vicario di Confartigianato Eugenio Massetti e un video messaggio del ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida.

"Interveniamo sui ragazzi con un'impronta umanistica e una propensione a focalizzare il percorso terapeutico sulla centralità della persona come condizione necessaria per migliorare la qualità di vita - ha spiegato Andrea Bonomelli, presidente dei Lautari -. L'obiettivo principale è la completa riabilitazione della persona tramite l'acquisizione di un nuovo stile di vita fondato sui valori di autonomia, responsabilità, tolleranza, partecipazione, solidarietà, fiducia e autostima e la costruzione di una rete con le Associazioni del privato sociale e il lavoro psico-educativo svolto dalla famiglia.





