Morto il maestro Santoro, fondatore di 'Pasticceria Martesana'

E' morto a causa di un improvviso malore il maestro pasticcere Vincenzo Santoro, fondatore di Pasticceria Martesana con cui diventò un punto di riferimento per l'eccellenza dolciaria in Lombardia e in tutta Italia. Lo rende noto il suo team.

Nato nel 1952 in Puglia, Enzo Santoro lasciò la sua terra d'origine a 14 anni per raggiungere Milano negli anni del boom economico. Apre la prima Pasticceria Martesana nel 1966 in via Cagliero. Altre pasticcerie sono poi sorte in via Paolo Sarpi (2015), piazza S. Agostino (2017), Mercato Centrale (2021), Porta Romana (2023) e a Como (2024).

"Il Maestro Santoro - ricorda il team di Pasticceria Martesana - non era solo un artigiano del gusto, ma un visionario che ha trasformato la pasticceria in un linguaggio universale fatto di emozioni, sapori e ricordi. La sua energia contagiosa, il suo sorriso e la sua infinita dedizione sono stati il lievito che ha fatto crescere non solo la nostra azienda, ma anche il cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo".

Il nome di Santoro, ricorda il suo staff, è legato a innumerevoli riconoscimenti: "Nel 1986 crea la celebre torta commemorativa del Duomo di Milano, opera che gli è valsa il riconoscimento internazionale in occasione della manifestazione Apal. Nel 2015 Martesana conquista le Tre Torte del Gambero Rosso, premio confermato negli anni successivi fino al 2024. La pasticceria Martesana di via Cagliero diventa Bottega Storica Milanese nel 2019. Nel 2020 il panettone classico del Maestro è premiato come il migliore d'Italia alla competizione Artisti del Panettone. Infine, nel 2023, il Maestro Santoro riceve da Iginio Massari il premio 'Ai Migliori Pasticcieri del Mondo', ulteriore sigillo al valore della sua arte".



