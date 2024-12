Champions: il Milan soffre ma batte la Stella Rossa nel finale

Il Milan vince all'ultimo respiro contro la Stella Rossa in Champions League. Apre uno splendido gol di Leao, poi nella ripresa la squadra serba prende campo e sfrutta il calo di ritmo dei rossoneri trovando il pari con Radonjic. Serve l'ingresso del giovanissimo Camarda a sette minuti dalla fine per far vincere il Milan: c'è infatti molto del giovanissimo attaccante nel 2-1 di Abraham al 42' del secondo tempo. La sua girata di testa mette fuori causa Gutesa con un pallonetto che finisce deviato sulla traversa, poi all'attaccante ex Roma tocca solo buttarla in rete. Il Milan così vince la quarta partita consecutiva in Champions League (non accadeva dal 2005), ritrovando almeno in parte il sorriso dopo le difficoltà in campionato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA