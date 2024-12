Alla Scala Verdi replica il successo, solo applausi per Netrebko

Dopo il trionfo della serata inaugurale, anche la seconda rappresentazione ieri sera al Teatro alla Scala, de La Forza del destino, melodramma in 4 atti di Giuseppe Verdi, si è chiusa con un grande successo. Applausi per tutto il cast, lo stesso del 7 dicembre. La soprano russa Anna Netrebko (Leonora), che alla prima era stata bersagliata da qualche isolato 'buu' per le sue origini, ha ringraziato più volte commossa il pubblico per i battimani e i commenti positivi alla fine di ogni sua aria. Consensi entusiasti anche per Ludovic Tézier (Carlo), Brian Jagde (Alvaro), Vasilisa Berzhanskaya (Preziosilla), Alexander Vinogradov (Padre Guardiano), Marco Filippo Romano (Melitone) e, ovviamente, al direttore dell'orchestra scaligera, Riccardo Chailly e del coro, Alberto Malazzi, oltre che per il regista Leo Muscato.

La Forza del destino sarà di nuovo alla Scala venerdì 13 e lunedì 16, dicembre sempre con lo stesso cast, e i biglietti sono già esauriti.



