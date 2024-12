Alla Scala arriva 'L'altro Sipario', nuova opera d'arte pubblica

In via Verdi, davanti al nuovo ingresso dei lavoratori della Scala apparirà 'L'altro sipario', opera in bronzo che il teatro ha commissionato con un concorso a cui hanno risposto 67 artisti, o meglio 67 progetti.

Una legge del 1949, spesso non applicata, prevede infatti che nelle costruzioni di nuovi edifici pubblici una parte del costo sia destinata a opere d'arte. E' stata Aria, l'azienda regionale per gli acquisti, che ha indetto il concorso per un'opera sul tema 'Musica e architettura' da porre davanti alla nuova palazzina costruita in via Verdi, dietro il teatro con cui è collegata, che contiene la sala prove del ballo, già in funzione, gli uffici dei dipendenti che prima erano nella sede in affitto in via Verdi, e la nuova sala prove dell'orchestra che è in fase di collaudo.

A valutare i progetti, ha spiegato il sovrintendente Dominique Meyer, è stata una commissione di esperti di cui facevano parte Mario Botta, l'architetto che ha firmato il progetto della Scala rinnovata e anche della palazzina di via Verdi, gli artisti di fama mondiale Maurizio Cattelan e Marzia Migliora, Roberta Gnanetti per la soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e il direttore comunicazione del teatro Paolo Besana.

L'opera selezionata, presentata oggi in una conferenza stampa in teatro, è di Daniele Milvio, artista romano 36enne diplomato all'Accademia di Brera, mentre due menzioni speciali sono andate ad Arcangelo Sassolino e Nico Vascellari, altri artisti di fama.

"Alcuni dei progetti erano terribili, alcuni buoni, alcuni molto buoni" ha detto Besana spiegando che la vittoria di Milvio è dovuta "all'aderenza al tema, alla capacità di dialogo con il contesto architettonico e al posizionamento". Opera adatta ad essere esposta all'aperto, Sipario, è un bassorilievo in bronzo fuso di un metro e due centimetri per 3 metri e 19 di altezza con uno spessore di 18 centimetri, che riproduce una porzione del sipario della Scala a grandezza naturale nel momento in cui sta per aprirsi. Un momento di connessione, ha spiegato l'artista, fra chi sta sul palcoscenico e chi è in platea.

"Se le città, le istituzioni e le partecipate pubbliche applicassero sempre questa legge dello Stato - ha chiosato l'assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchi - ci sarebbe un rapporto più virtuoso fra gli enti pubblici e gli artisti del nostro Paese".



