Accoltella la ex in Brianza, 'mi dispiace, non volevo ucciderla'

"Mi dispiace di quello che è successo, il nostro è un amore tossico". E' quanto ha detto, in sostanza, Said Cherrah, 26 anni, interrogatorio oggi nel reparto "protetti" del carcere di Pavia dove si trova da lunedì, accusato di tentato omicidio per aver aggredito con un coltello la ex fidanzata di 24 anni nel posteggio di un centro commerciale a Giussano (Monza). Al termine dell'interrogatorio, al 26enne è stata notificata la misura cautelare in carcere.

"Le ho messo le mani al collo, ma non la volevo uccidere, poi ho perso il lume della ragione e ho preso il coltello" ha detto ancora Cherrah, assistito dal suo legale, l'avvocato Roberto Grittini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA