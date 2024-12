A Rina lo studio di un progetto di cattura Co2 in Malesia

Rina, gruppo di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, si è aggiudicato un contratto con Petronas Ccs Solutions per svolgere lo studio di ingegneria preliminare (preFeed) per un innovativo progetto di carbon capture and storage (Ccs) in Malesia.

Lo studio di Rina, che verrà consegnato entro fine 2024, permetterà di ingegnerizzare le infrastrutture necessarie per la ricezione, il trasporto e lo stoccaggio della Co2, dalla cattura nei siti industriali al trasporto tramite gasdotti, quindi al successivo stoccaggio in giacimenti offshore esausti. L'accordo riguarda due hub: Kerteh, situato nel nord della Malesia, e Kuatan, nel sud del Paese, e vede Rina responsabile di tre ambiti distinti. Per l'hub settentrionale, il terminale onshore, incluso il sistema di gasdotti a terra e il pontile che riceverà le navi dedicate al trasporto della Co2 e, per l'hub meridionale, il terminale onshore, il gasdotto e la piattaforma di iniezione offshore.

"Questo contratto rafforza la partnership strategica tra Rina e Petronas, e rappresenta un passo importante per il nostro sviluppo nel Sud-Est asiatico", afferma Enrico Beccaceci di Rina. "Questo progetto - aggiunge - rappresenta un contributo significativo agli sforzi malesi di riduzione del carbonio e Rina porterà la propria competenza tecnica, che è chiaramente emersa fin dai primi scambi con Petronas".

Per Rina, questo progetto rappresenta un ampliamento delle competenze nella gestione dell'anidride carbonica.



