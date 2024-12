Sci: a Beaver Creek con Goggia rientra anche Curtoni

Non solo Sofia Goggia, torna in pista anche Elena Curtoni. A dieci mesi dal durissimo infortunio che l'ha colpita, Goggia torna tra le convocate azzurre per la Coppa del Mondo di sci: la bergamasca sabato e domenica parteciperà alla Discesa Libera ed al SuperG di Beaver Creek negli Usa.

L'azzurra lo scorso febbraio si era fratturata tibia e malleolo in allenamento a a Pontedilegno. E sulle pista nordamericane tornerà in pista anche un'altra azzurra: Elena Curtoni. Le due gare sono in programma sabato 14 dicembre alle 19 in diretta tv su Raidue e Eurosport; e domenica 15 dicembre sempre alle ore 19 su Raidue ed Eurosport. Oltre alle due lombarde saranno presenti Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi.

Gli uomini saranno impegnati sabato 14 dicembre nel gigante in Val d'Isère, in Francia: alle ore 9.30 e 13.00 in diretta tv su RaiSport ed Eurosport. Per gli azzurri in pista Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti e Simon Talacci. Domenica 15 tocca allo slalom con gli stessi Vinatzer e Della Vite, oltre a Tobias Kastlunger e Stefano Gross.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA