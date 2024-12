Un uomo che stava picchiando selvaggiamente la compagna, in casa, a Milano, è stato bloccato questa mattina dai carabinieri.

Secondo le prime informazioni l'uomo, che non apriva la porta all'arrivo delle forze dell'ordine, è stato immobilizzato da militari entrati dalla finestra, in una palazzina in via De Sanctis. L'aggressore è stato portato in caserma.

La donna è andata in ospedale in codice giallo e non si trova quindi in pericolo di vita.



