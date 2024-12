Mistero e seduzione in 'Mata Hari', nuovo singolo rapper Maruego

Maruego, ritenuto uno dei primi artisti di seconda generazione a conquistare il mainstream nel rap italiano, lancia "Mata Hari" in collaborazione con Priestess & Nine. Il nuovo singolo, sui temi dei giochi di potere, di seduzione e mistero, esce venerdì 13 dicembre su tutti i circuiti. Il brano (La Crème Records/distribuzione Virgin Music Group Italy), dalle sonorità afro e una scrittura matura che esplora emozioni contrastanti e dinamiche relazionali complesse, viene arricchito dalla voce femminile di Priestess, che apre il pezzo con un inciso carico di emotività.

I riferimenti culturali della canzone parlano di una storia fatta di complessità emotive e ricerca di equilibrio, con un sound che mescola innovazione e radici. Mata Hari - proprio come la celebre danzatrice e spia olandese della Prima Guerra Mondiale nota per la bellezza e il mistero che circondava la sua vita - allude a una figura enigmatica, affascinante e ingannevole. È così che la traccia diventa il dialogo con una donna complessa, che incarna una duplicità di ruoli: da un lato quello di seduttrice, dall'altro quello di creatura misteriosa e difficile da decifrare, perché mantiene sempre una dimensione di segretezza o di distanza emotiva.

Maruego, nome d'arte di Oussama Laanbi, è un rapper italo-marocchino, di 32 anni, nato a Berrechid e cresciuto a Milano. Viene scoperto sul web da Gue' Pequeno, che rimane colpito da un pezzo autoprodotto dal titolo "Criminale". Nel 2014 fa il suo esordio ufficiale nel panorama musicale pubblicando l'Ep "Che ne sai" che richiama il rap europeo e americano e l'influenza Raï, una corrente musicale araba. La traccia "Cioccolata", che vede la partecipazione di Caneda, diventa virale in pochissimo tempo.



