Madre e figlia rapinate in auto in centro a Milano

Due donne, madre e figlia, sono state rapinate mentre si trovavano su un'auto di lusso, in pieno centro, a Milano. Erano parcheggiate su una Maserati Levante in attesa di amici quando sono state affrontate da tre uomini con il passamontagna. L'auto con i tre, una Range Rover, ha poi fatto perdere le tracce. È accaduto ieri alle 18.30 in via Ramazzini, in zona Porta Venezia, ma è stata riferito stamani. I tre hanno colpito la madre, una 51enne di origine russa, con un pugno e hanno portato via uno zainetto Dior alla figlia, di 19 anni, con dentro orecchini per oltre 35mila euro, un orologio da 15mila e cellulari. La donna è stata medicata in codice verde al pronto soccorso. Sul caso indaga la Polizia di Stato.



