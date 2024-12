Eric Clapton annuncia due concerti in Italia per il 2025

Dopo essersi esibito al Lucca Summer Festival lo scorso giugno, la leggenda della chitarra Eric Clapton ha annunciato il suo ritorno in Italia con due concerti all'Unipol Forum di Milano, previsti per il 27 e 28 maggio 2025.

Venerato come membro di band iconiche come The Yardbirds, Blind Faith e Cream, la carriera solista di Clapton è senza eguali. Vincitore di innumerevoli premi e riconoscimenti, è universalmente riconosciuto come uno dei musicisti più importanti dei nostri tempi e continua ad attirare pubblico in tutto il mondo con i suoi concerti sempre sold out.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA