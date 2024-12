Dottoressa salva la vita al barista che le ha portato il pranzo

Un barista di 51 anni è stato salvato dalla dottoressa a cui aveva appena portato il pranzo a Merate (Lecco). L'uomo colto da malore, dopo essere stato ricoverato nel reparto di Cardiologia dell'ospedale Mandic è ora ritenuto fuori pericolo.

La sua salvatrice è il medico Carmen Salvatore, 58 anni, da trenta attiva nell'emergenza territoriale. L'episodio è accaduto due giorni fa al Pronto soccorso di Merate. "Quando l'ho visto entrare con il pacchetto in mano - ha raccontato il medico - era pallido, aveva il fiato corto. I sintomi erano sospetti. Ho dovuto insistere perché si facesse visitare. E in effetti aveva un infarto in corso".

L'uomo stava consegnando un panino al medico. "E' il mio lavoro, dopo tanti anni riconosco un infarto a colpo d'occhio".

La dottoressa ha sottoposto immediatamente il 51enne a esami e visita medica. Con la diagnosi, sono scattate le cure immediate che si sono rivelate determinanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA