Borsa di studio a una 19enne di Pavia grazie a un filantropo Usa

Maria Pia Penasa, 19 anni, studentessa pavese iscritta al secondo anno della laurea triennale in Fisica e alunna dello storico Collegio universitario Ghislieri, ha vinto la borsa di studio permanente erogata quest'anno per la prima volta dalla "TramutoPorter Foundation". Il sussidio, che le permetterà di studiare e soggiornare gratuitamente in Collegio, le verrà rinnovato ogni anno, sino al termine dell'Università, grazie all'accordo stabilito tra il Ghislieri e il filantropo americano Donato Tramuto.

Fondatore della "TramutoPorter Foundation" e dell'organizzazione globale non profit "Health eVillages", Tramuto ha deciso di sostenere il talento dei giovani alunni del Ghislieri dopo aver conosciuto da vicino la realtà del Collegio.

"Siamo convinti che ci si debba tutti impegnare per la creazione di un mondo solidale e compassionevole - spiega il filantropo -.

Attraverso la Fondazione invitiamo i giovani a lavorare per una società diversa, che metta in primo piano questi valori. E, in partnership con diversi collegi in ogni parte del mondo, attiviamo le borse di studio destinate a studenti interessati alla 'compassionate leadership'. In Italia abbiamo scelto il Collegio Ghislieri perché ha dimostrato di possedere e difendere i medesimi valori in cui noi crediamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA