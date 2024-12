Accordo Brembo-Michelin tra freni e pneumatici intelligenti

Brembo e Michelin hanno firmato un accordo globale per sfruttare il pieno potenziale delle loro soluzioni intelligenti, con l'obiettivo di rivoluzionare le prestazioni dei veicoli e offrire ai conducenti più alti standard di sicurezza e comfort.

Michelin e Brembo hanno unito le loro competenze. Il risultato è un'innovazione basata sullo scambio continuo di dati in tempo reale tra il software delle soluzioni connesse di Michelin, che fornisce dati di aderenza dei pneumatici, e il sistema frenante innovativo Sensify di Brembo.

I test iniziali, eseguiti virtualmente e sul campo, sono "molto promettenti", spiega una nota congiunta di Brembo e Michelin. I test hanno dimostrato riduzioni delle distanze di frenata fino a quattro metri in situazioni di emergenza, con gli stessi pneumatici e in varie condizioni.

"Siamo entusiasti di unire le forze con un brand come Brembo, leader nel suo campo. La nostra passione condivisa per l'innovazione e l'eccellenza ci consente di fare un nuovo passo avanti nel migliorare la sicurezza dei consumatori", afferma Serge Lafon di Michelin.

"In Brembo, crediamo nel potere della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Stiamo diventando sempre più un'azienda che unisce capacità nello sviluppo software con l'esperienza nel lato ruota del veicolo, grazie al nostro know-how unico nel padroneggiare pinze, dischi freno e materiali di attrito", evidenzia Daniele Schillaci, ceo di Brembo.



