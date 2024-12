Tassa di soggiorno, nel 2024 la Lombardia seconda per incassi

La Lombardia è la seconda regione italiana per valore d'incassi della tassa di soggiorno. Un "tesoro" che nel 2024 supererà in tutta Italia la cifra record di 976 milioni e nel 2025 salirà a oltre 1 miliardo 52 milioni, secondo le previsioni dell'Osservatorio Nazionale di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima.

"Tra le regioni svetta il Lazio con un incasso di oltre 295 milioni 2mila - ha spiegato Massimo Feruzzi, ceo di Jfc - e poi Lombardia con 108 milioni 235mila, e Toscana con 100 milioni 360mila,".



A determinare un rialzo negli incassi sono stati gli incrementi delle tariffe dell'imposta, l'introduzione della medesima in nuovi Comuni, l'ampliamento dei periodi e della durata di applicazione da un lato e la riduzione delle esenzioni dall'altro, ma soprattutto il positivo andamento dei flussi turistici.



Già a fine novembre, alcuni ambiti regionali hanno segnato percentuali d'incremento - rispetto all'anno scorso- decisamente elevati: in Lombardia , in particolare, gli incassi dell'imposta hanno segnato un incremento circa del 15% Nel 2025 gli incrementi saranno ancora maggiori. Jfc stima una crescita nazionale del gettito del +7,8% , che dovrebbe raggiungere a livello nazionale, appunto, quota 1 miliardo 52 milioni di euro.



