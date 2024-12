Sindaco di Pavia, 'chiudere gli spazi a favoritismi e malaffare'

"Credo che ognuno di noi, con il proprio impegno quotidiano, possa e debba contribuire a rendere Pavia un posto migliore soprattutto se nella quotidianità, ciascuno, in relazione alle proprie prerogative, contribuisca a chiudere gli spazi ai sistemi di malaffare, ai favoritismi e alle conventicole, contribuendo a dare slancio morale alla nostra città". Lo ha sottolineato oggi Michele Lissia, sindaco di Pavia, nel suo discorso, nell'aula magna del Collegio Ghislieri, che ha introdotto la cerimonia per la consegna delle civiche benemerenze in occasione della festa di San Siro, patrono della città. Il riferimento, quello del sindaco, è alle recenti inchieste giudiziarie che hanno coinvolto la città, in particolare nei rapporti tra istituzioni e imprenditoria.

"Sono in corso progetti che ridisegneranno il volto della città dando un futuro solido alle prossime generazioni - ha aggiunto Lissia in un altro passaggio del suo discorso -. Dal recupero delle aree dismesse al miglioramento della mobilità e dell'accessibilità; dalla valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale alla promozione di eventi culturali e sportivi di portata nazionale e internazionale, con un obiettivo preciso: un nuovo slancio per Pavia come città motore di cultura popolare alta e diffusa, di sviluppo economico e progresso umano, scientifico e sociale".



