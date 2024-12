"Ringrazio il sindaco Beppe Sala per il lutto cittadino, anche se non è neanche la pallida ombra dei sindaci della tradizione riformista". Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, figlia di Bettino e nipote di Paolo Pillitteri, parlando con i giornalisti a margine della camera ardente per lo zio, scomparso a 84 anni.



