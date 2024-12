Letizia Moratti, Pillitteri ha dato a Milano un'immagine moderna

Tra gli ex sindaci di Milano che hanno reso omaggio a Paolo Pillitteri alla camera ardente allestita a Palazzo Marino c'è anche Letizia Moratti, ora eurodeputata di Forza Italia.

"Il ricordo è quello di un sindaco impegnato a dare alla città un'immagine dinamica, moderna, in linea con il suo approccio riformista e innovatore - ha detto parlando con i cronisti -. Ha affrontato le grandi sfide della trasformazione urbana, della crescita della città, e credo che sia importante ricordarlo anche per la sua passione culturale. Critico cinematografico a Milano ha inaugurato i primi cineforum".

"Naturalmente anche dopo la fine del suo mandato è sempre stato attivo in politica sia a livello locale che nazionale e sempre attento anche alle problematiche sociali - ha concluso -.

Lascia a Milano l'impronta di una città moderna, di città capace di rinnovarsi, una città sempre in movimento".



