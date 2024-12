Goggia fuori dall'incubo, 'torno allo sci, ma prima tifo Dea'

"Una cosa è sicura: domani tifo Dea'". Lo dice Sofia Goggia, che prima del rientro allo sci agonistico ("dopo otto mesi") pensa all'Atalanta, la sua squadra dl cuore, che domani in Champions ricevrà la visita del Real Madrid. "Domani penso all'Atalanta - dice l'olimpionica -.

L'attaccamento che noi bergamaschi abbiamo per la nostra squadra e il senso di coesione che abbiamo con la nostra terra, e tra la nostra gente, è qualcosa che non sempre si trova altrove".

Sofia è sorridente e si sente ''come uscita da un incubo'' visto che l'infortunio di Pontedilegno e' stato ''durissimo da assorbire dal punto di vista fisico mentale ed emozionale''.

Invece , dopo un mese di allenamento negli Usa, in Colorado a Copper Mountain, e "dopo non aver sciato per otto mesi". c'è stata la svolta, la vera ''fine di un incubo ed e' tornata la goia".



