Dal 15 dicembre orario invernale per Trenord, salgono le corse

Da domenica 15 dicembre entrerà in vigore l'orario invernale di Trenord, concordato con Regione Lombardia, che vedrà novità su alcune linee regionali e suburbane. L'offerta giornaliera salirà da 2270 a 2330 corse.

Fra le principali modifiche, saranno aggiunti collegamenti sulle linee Milano-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino, Milano-Codogno-Cremona e sarà esteso il servizio serale della S5 Varese-Milano-Treviglio.

Le corse della linea Milano-Pavia-Stradella aggiungeranno la fermata di Milano Forlanini, per la connessione con l'Aeroporto di Linate. Inoltre, Trenord inaugurerà un collegamento giornaliero andata e ritorno Milano-Bolzano. Anche nel 2025 le infrastrutture ferroviarie, gestite da Rfi e Ferrovienord, saranno interessate da significativi lavori di potenziamento, che avranno l'obiettivo di migliorare la regolarità e l'affidabilità del servizio, ma potranno avere ripercussioni sulla circolazione.

Dal 15 dicembre saranno inoltre immessi in servizio ulteriori treni Caravaggio, Donizetti e Colleoni. Complessivamente, salirà a 184 il numero dei nuovi convogli in circolazione. Sulla direttrice Milano-Arona-Domodossola l'intera offerta sarà garantita da treni Caravaggio.

I nuovi convogli doppio piano aumenteranno le corse effettuate sulle linee regionali che raggiungono Milano Cadorna: saranno 20 al giorno sulla linea Milano Cadorna-Asso, 26 sulla Milano Cadorna-Como Lago, 70 sulla direttrice Milano-Varese Nord-Laveno, 12 sulla Milano Cadorna-Novara Nord.

Sulla linea Milano-Treviglio-Cremona saliranno a 31 le corse effettuate da convogli monopiano Donizetti.

Aumenteranno anche i Colleoni in servizio sulle linee non elettrificate del bacino pavese: sulla Pavia-Alessandria e sulla Pavia-Mortara-Vercelli saranno 28 le corse effettuate dai nuovi treni.



