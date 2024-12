Colpo dell'Udinese, 2-1 a Monza e nono posto in classifica

Colpo esterno dell'Udinese che si impone 2-1 a Monza nel posticipo della 15ma giornata di Serie A e sale al nono posto in classifica. Sconfitta che, invece, complica ancora il campionato dei brianzoli penultimi.

L'allenatore Nesta schiera Caprari e Maldini fin dall'inizio e chiede una prova di carattere alla propria squadra ma sono i friulani a partire bene. Lucca sblocca il risultato per l'Udinese al 6' e poco dopo si vede annullare il raddoppio per fuorigioco. La ripresa parte dall'1-0 degli ospiti. Il Monza spinge e raggiunge il pari con Kyriakopoulos al 2'. Al 25' arriva il raddoppio dei friulani con Bijol. Nesta effettua una serie di cambi: i padroni di casa spingono e chiudono gli avversari nella loro area esponendosi però al contropiede. Dopo 5' di recupero l'arbitro fischia la fine della partita.

L'Udinese, tornata alla vittoria dopo un lungo periodo, sale a 20 punti in classifica; il Monza è fermo a 10.



