Champions: Inzaghi, out anche Dumfries oltre Acerbi e Pavard

"In attacco c'è l'imbarazzo della scelta, giocando nell'Inter sappiamo che c'è grande concorrenza: domani tra centrocampo e attacco c'è abbondanza, meno in difesa.

Ad Acerbi e Pavard sarà assente Dumfries, oltre a Palacios che non è in lista. Dalla prossima spero che possano esserci Acerbi e Dumfries, oltre ovviamente a Palacios". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

"Taremi? Sono molto soddisfatto di lui, è un giocatore che ho voluto insieme alla società: tutti i suoi compagni gli vogliono bene, in Champions ha giocato da titolare e abbiamo tredici punti. Sappiamo e lui sa che ci sono altri quattro attaccanti, che come lui vogliono giocare: Lautaro e Thuram sono quelli che stanno giocando di più, Arnautovic ha avuto qualche problema ma quando l'ho messo in campo mi ha dato grandi risposte, Correa è tornato a stare benissimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA