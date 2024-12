Accoltella l'ex fidanzata, l'aveva già aggredita con l'acido

Una ragazza di 24 anni è stata accoltellata dall'ex fidanzato fuori da un supermercato dove si erano dati appuntamento, oggi dopo pranzo in via Prealpi a Giussano (Monza). La giovane è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, ma non è in pericolo di vita.

Said Cherrah, 26enne di origine marocchina, è stato stato rintracciato e bloccato a Stradella (Pavia). Era ai domiciliari per una precedente aggressione ai danni della stessa giovane e non avrebbe potuto, in virtù di quello stesso provvedimento giudiziario, recarsi in Brianza o avvicinarla. La 24enne ha già reso alcune dichiarazioni utili alle indagini.

Originario di Broni (Pavia), Cherrah aveva già aggredito la 24enne gettandole addosso dell'acido muriatico, il 21 ottobre 2023 nella zona industriale di Erba (Como), a seguito di una lite. Lei lo aveva già denunciato per stalking l'agosto precedente, dopo che lui le aveva distrutto l'auto.

Allora arrestato, Cherrah era stato sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari e successivamente era tornato a piede libero con divieto di avvicinamento alla giovane. Disposizione che aveva violato per incontrarla e poi aggredirla con l'acido.





