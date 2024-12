Pugilato: Tricolori Elite; ecco tutti i 22 nuovi campioni

In uno scenario completamente rinnovato e in stile show, la grande boxe dei Campionati Italiani Assoluti Elite Maschili (102/a edizione) e Femminili (23/a edizione) ha celebrato i suoi campioni nelle finali disputate sul ring del PalaSomaschini di Seregno.

Nell'evento tricolore indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana, sotto l'egida del presidente Flavio D'Ambrosi, del Consiglio Federale e della Ctn, e organizzato dal promoter Luca Leva e dal Maestro Antonio Leva dell'Unione Sportiva Lombarda, con il patrocinio del Coni e con il contributo della Regione Lombardia e della Città di Seregno, si sono laureati 22 campioni Italiani 2024 nelle 13 categorie maschili e 9 femminili.

Per gli uomini sono: Salvatore Attrattivo (48 Kg. Folgor Profighting), Fares Al-Assi (51 Kg. DNR Boxing School), Tommaso Sciacca (54 Kg. Extreme BC), Michele Baldassi (57 Kg. Fiamme Azzurre), Giuseppe Canonico (60 Kg. Fiamme Azzurre), Giacomo Giannotti (63.5 Kg. Reggiana Boxe), Gianluigi Malanga (67 Kg.

Fiamme Azzurre), Gabriele Guidi Rontani (71 Kg. Esercito), Remo Salvati (75 Kg. Esercito), Alfred Cromwell Commey (80 Kg. Fiamme Oro), Luca Iovoli (86 Kg. Pugilistica D'Abruzzo), Vincenzo Bortone (92 Kg. LI Boxe Salvemini), Nwokedi Dean Chime (92+ Kg.

Padova Ring).

Per le donne: Erika Prisciandaro (48 Kg. Fiamme Oro), Lucia Elen Ayari (50 Kg. B.T. Catania Ring), Giordana Sorrentino (52 Kg. Carabinieri); Sirine Charaabi (54 Kg. Fiamme Oro), Michela Maria Svarca (57 Kg. Phoenix Boxe); Rebecca Nicoli (60 Kg.

Fiamme Oro), Angela Carini (63 Kg. Fiamme Oro), Angela Zappoli (66 Kg. Pugilistica Matesina) e Nicol Pineta (70 Kg. Lazio Pugilato).

Tra conferme (come Angela Carini, che a 26 anni ha conquistato il suo ottavo titolo) e nuove leve, da segnalare anche l'operato di ex campioni e ora apprezzarti coach come Roberto Cammarelle, Michele Caldarella, Clemente Russo, Domenico Valentino, Michele Cirillo, Carmine Cirillo e Tommaso Rossano.



