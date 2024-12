Monza: Nesta "non cerco alibi, dobbiamo dare segnale forte"

"Ho sempre pensato di vincere, dal primo minuto. Gli alibi non li ho cercati neanche quando avevamo 6-7 giocatori infortunati e non li do alla squadra. Le partite ora sono difficili e delicate per tutti: sono convinto che se questa squadra scavalla, il lavoro porterà risultati. Non cerco alibi, non cerco niente": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Manca un pezzo, dobbiamo convincere più giocatori possibile a determinare. Sembra sempre che manchi poco, ma questo poco è grande: dobbiamo dare la strattonata", aggiunge.

Contro i bianconeri, Nesta recupera al 100% Daniel Maldini e avrà diversi giocatori con più minuti nelle gambe dopo il turnover e il ko in Coppa Italia a Bologna: "Dopo la partita non eravamo contenti, un 4-0 fa male a tutti. La scelta era rischiosa, fatta contro una squadra forte che non ha fatto tanto turnover. Ha dato fastidio a tutti, anche a me. L'Udinese è una squadra forte e fisica, che corpo a corpo se la gioca con tutti.

Hanno qualche problemino, ma è una squadra tosta e sicuramente pericolosa. Dobbiamo dare un segnale forte".

Il tecnico biancorosso è convinto che il Monza possa giocarsi le sue carte per la salvezza: "La forza del gruppo è la nostra qualità. Abbiamo preso pochi gol per la classifica che abbiamo, ma dobbiamo migliorare negli ultimi metri. È lì che dobbiamo cambiare marcia. Dobbiamo avere il gusto di mettere sotto pressione l'avversario, è così che si fa la differenza. Lo step che dobbiamo fare insieme ai ragazzi è questo, avere più continuità in generale".



