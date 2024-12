Per un guasto alla linea a Voghera, nel Pavese, la circolazione dei treni è rimasta per alcune ore fortemente rallentata sulla linea ferroviaria Milano-Genova e sulla Alessandria-Piacenza con ritardi anche superiori alle due ore e cancellazioni.

I tecnici di Rfi hanno lavorato dalle 15 per risolvere il problema. E la circolazione ha iniziato gradualmente a riprendere intorno alle 19.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA