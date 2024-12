Fiammata su treno della M1 in stazione a Pero, nessun ferito

Una grossa fiammata ha investito la parte anteriore di un convoglio della linea M1 della metropolitana milanese nella stazione di Pero poco fuori dal capoluogo, diretto a Rho. L'episodio si è verificato poco prima delle 18: il treno della linea rossa è arrivato, è ripartito e a questo punto è stato investito dalle fiamme che sono state causate da un cortocircuito provocato da un ombrello bagnato finito sui binari.

Il mezzo è stato subito bloccato e sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, mentre i passeggeri sono scesi in fretta. Nessuno è rimasto ferito o contuso secondo quanto spiegato dai pompieri. Per questo la circolazione dei treni è stata momentaneamente bloccata fra Molino Dorino e Rho Fiera. Atm, la società del trasporto pubblico milanese, ha reso noto che la circolazione è ripresa alle 19.35 e che la situazione si è via via normalizzata.





