Conclusa indagine 'Lario delivery', portò a 5 arresti per droga

La Procura della Repubblica di Como ha notificato in queste ore l'avviso di conclusione dell'indagine preliminare ai presunti componenti di una organizzazione che gestiva un traffico di sostanze stupefacenti tra il Comasco e i Balcani.

L'indagine, condotta dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Como a partire dal 2022, ha condotto a cinque arresti in flagranza di reato per spaccio, al sequestro di 29mila euro, al sequestro di mezzo chilogrammo di cocaina e di un motociclo. Quattro altre persone sono state denunciate a piede libero. L'attività di indagine aveva preso il via nel dicembre del 2022, dopo l'arresto di un cittadino albanese di 25 anni sorpreso nell'atto di cedere dosi di cocaina nel parcheggio di un centro commerciale non distante dal valico doganale italo svizzero di Ponte Chiasso.

Come basi operative, l'organizzazione utilizzava alcuni bed&breakfast di Como, si serviva di auto a noleggio e di alcune utenze telefoniche intestate a persone inesistenti. Tra i clienti figurano imprenditori, professionisti e studenti residenti in città. Le cessioni avvenivano sia presso i luoghi di lavoro sia a domicilio, da cui il nome dell'operazione "Lario delivery". Per non destare sospetti, all'atto delle consegne gli spacciatori si presentavano curati e vestiti elegantemente. I proventi venivano periodicamente inviati in Albania tramite corrieri che viaggiavano a bordo di autobus di linea.

Sono stati segnalati alla questura di Como i titolari dei bed&breakfast che hanno disatteso le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, omettendo quindi di segnalare i nominativi dei loro ospiti.



