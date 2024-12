"Fare buu ad Anna Netrebko perché russa è ridicolo": è quanto ha detto il sovrintendente Dominique Meyer commentando i fischi alla soprano al termine della prima della Forza del destino.

"Non apprezzo che uno spettacolo sia preso in ostaggio così.

Non c'è una Netrebko in ogni generazione, se abbiamo la fortuna di averla qua in teatro bisogna essere calorosi e applaudirla".





