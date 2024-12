Scala: La Russa, sono scaramantico solo per l'Inter

"Scaramantico? Per stasera? Mi hanno detto che basta non pronunziarla. Mi dicono che sia molto bella e poi io non sono troppo scaramantico, solo per l'Inter, per il resto non ha importanza". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa scherzando con i giornalisti sul fatto che l'opera di Verdi 'La forza del destino', in scena questa sera alla Scala, sia considerata come un'opera porta sfortuna.

"Bisogna incrociare le dita ma noi non ci crediamo e ci andremo, vero sindaco che ci andiamo?" ha aggiunto La Russa rivolgendosi al sindaco di Milano Giuseppe Sala durante l'inaugurazione della Grande Brera al Palazzo Citterio di Milano.



