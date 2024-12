Pace fra Fedez e Tony Effe per Sanremo, almeno su un murale

Fedez e Tony Effe sorpresi a baciarsi con un cuore rosso sullo sfondo: a disegnare la pace fra i due futuri concorrenti di Sanremo, protagonisti di un rimpallo di insulti, più esattamente di un dissing, nei mesi scorsi è stato lo street artist TvBoy che li ha dipinti su un muro in via Ventimiglia a Milano.

Lo stesso artista - che ha firmato pure un bacio fra Di Maio e Salvini e una serie di opere nelle strade di Bucha e Kiev a un anno dall'inizio della guerra - ha pubblicato l'immagine su Instagram con la scritta 'Tony Effe e Fedez sorpresi mentre si preparano per Sanremo. Via Ventimiglia, Milano".



