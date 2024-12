Inaugurata stagione alla Scala, Segre al centro del Palco Reale

Inaugurata alle 18 a Milano, in una serata di pioggia, la stagione lirica del Teatro alla Scala, con La forza del destino diretta da Riccardo Chailly per la regia di Leo Muscato, l'ultima per il sovrintendente uscente Dominique Meyer. Assenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni, entrambi a Parigi per la riapertura di Notre-Dame, nel palco reale il posto d'onore è stato preso dalla senatrice a vita Liliana Segre, al centro tra Laura Di Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, e Chiara Bazoli, compagna del sindaco Giuseppe Sala. E poi ai lati La Russa e Sala. Presenti anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

L'inizio dell'opera è stato preceduto dall'Inno di Mameli mentre qualcuno tra il pubblico ha urlato 'Salvate Sant'Agata', la degradata dimora di Verdi chiusa nel piacentino da anni.

Tra i primi ad arrivare in teatro l'imprenditrice Emma Marcegaglia, l'ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi e l'altista Gianmarco Tamberi alla sua prima volta ad una prima alla Scala. Presenti anche il presidente di Abi, Antonio Patuelli, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi che entrando nel foyer ha mostrato anche un suo mini cornetto portafortuna, l'etoile Roberto Bolle, l'attore Pierfrancesco Favino, lo scrittore Alessandro Baricco e l'atleta olimpico Gianmarco Tamberi.

Non sono mancate le proteste all'esterno, come la manifestazione, indetta da centri sociali, sindacati di base e manifestanti pro Palestina contro la guerra e il ddl sicurezza.

Più ridosso del teatro invece la manifestazione della comunità ucraina e dell'associazione Piano Atlantico contro l'aggressione russa dell'Ucraina e la presenza nel cast di Anna Netrebko, protagonista de La Forza del Destino nel ruolo di Dona Leonora, considerata da loro una 'sostenitrice di Putin'.

La Forza del Destino, un melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, dura circa 4 ore



