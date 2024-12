Il ministro Giuli, 'l'Europa rimetta la cultura al centro'

"Io credo che per la cultura, in Italia e non solo, serva fare un ragionamento continentale, europeo. Bisogna che l'Europa, possibilmente con l'Italia capofila, ragioni seriamente sull'idea di rimettere la cultura al centro dell'attenzione del discorso pubblico perché la cultura è una lingua universale di pace e di confronto tra i popoli ed è veicolo di dialogo". Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli a margine dell'inaugurazione della Grande Brera al Palazzo Citterio di Milano.

"È soprattutto un messaggio alla commissione europea, che è in un momento in cui può recepire, forse adesso più che in passato, questo messaggio" ha aggiunto.



