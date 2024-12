Fonseca contro l'arbitro, 'ha mancato di rispetto al Milan'

"Nel primo tempo abbiamo disputato una buonissima partita, meritavamo di più, è difficile perdere una partita così per due palle inattive. Io però voglio dire una cosa: sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile...

Non ci sono dubbi su quell'episodio. Io so che quello dell'arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c'è rispetto nei nostri confronti". Così' il tecnico dei rossoneri, Paulo Fonseca, commenta dai microfoni di Sky Sport l'episodio del primo gol dell'Atalanta quando, a suo dire, De Ketelaere per saltare e poi colpire di testa si sarebbe appoggiato sulle spalle di Theo Hernandez.

"Io non ho paura di dire la verità, ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma tutte le settimane succede sempre la stessa cosa - dice ancora Fonseca -. Manca sempre il rispetto per il Milan. Iniziamo la partita con un gol che non è regolare e questo cambia la partita. Questo arbitro ha fatto il Var contro l'Udinese e potete vedere cosa è accaduto contro l'Udinese".



