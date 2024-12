Alla Prima della Scala Liliana Segre nel palco reale

Come già l'anno scorso, domani Liliana Segre siederà nel palco reale alla Scala al posto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella impegnato a Parigi per la riapertura di Notre-Dame. Accanto alla senatrice a vita, la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il governatore Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala. la vicepresidente della Camera Anna Ascani e il ministro Alessandro Giuli.

Non sarà invece in teatro per La forza del destino il presidente della Corte Costituzionale Augusto Antonio Barbera, che aveva inizialmente confermato la presenza.



