Ai Bagni Misteriosi un presepe vivente animato da attori

Sarà inaugurato domani, per Sant'Ambrogio, il presepe vivente che animerà i Bagni Misteriosi per le feste. Ogni pomeriggio, il presepe vivente prenderà vita in una rappresentazione che coinvolgerà attori, attrici e il pubblico, immersi in un'atmosfera resa ancora più suggestiva da incursioni musicali e cori.

L'anima del Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah, ha anche coinvolto i tecnici del Teatro nella realizzazione di un 'Presepe dei Teatranti", al cui interno le botteghe artigiane celebreranno l'arte della riparazione e della trasformazione. Un calzolaio ridonerà vita alle scarpe, un corniciaio tradizionale lavorerà il legno e il vetro senza l'ausilio di tecnologia, mentre una bambolaia riparerà giocattoli con cura commovente.

Una scultrice darà vita a opere plissettate in carta, un tappezziere rinnoverà arredi e una maestra del Kintsugi riparerà ceramiche con oro, valorizzandone le imperfezioni.

Nel gioiello architettonico anni 30, l'artista Antonio Catalano inviterà i visitatori a un percorso poetico fatto di installazioni ispirate alla natura, tra cui spiccano i presepi di San Francesco, mentre i City Angels, insieme a persone senza fissa dimora, condivideranno le loro storie di vita all'interno di apposite casette, offrendo al pubblico un'occasione unica di ascolto e sensibilizzazione. Per i più piccoli, il villaggio natalizio offre fiabe narrate e laboratori creativi dove cimentarsi nella realizzazione di presepi in miniatura con la tecnica del diorama, portando a casa una piccola scatola scenica che racchiude tutto il fascino della Natività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA