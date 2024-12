A Milano lutto cittadino e bandiere a mezz'asta per Pillitteri

A Milano sarà lutto cittadino in occasione dei funerali dell'ex sindaco Paolo Pillitteri, scomparso a 84 anni, che si terranno martedì 10 dicembre alle 11, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio.

Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Sala che ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata, "in segno di cordoglio e partecipazione della comunità milanese", si legge in una nota del Comune. Inoltre è stata disposta l'esposizione della bandiera civica a mezz'asta nelle sedi comunali. Lunedì dalle 9 alle 16, presso la Sala dell'Urbanistica, a Palazzo Marino, sarà aperta la Camera ardente.



