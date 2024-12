A Milano acceso l'abete di Natale di Milano - Cortina 2026

È stato illuminato l'albero di Natale di piazza Duomo a Milano, un abete di quasi 30 metri proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica.

Anche quest'anno il simbolo del Natale milanese è impreziosito dalle decorazioni olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026, dalle mascotte Tina e Milo in versione sportiva, insieme a centinaia di sfere natalizie e luci bianche. "Tra un anno, il 6 dicembre la torcia olimpica parità per il suo viaggio per arrivare a Milano il 6 febbraio", ha spiegato Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026.

"Fra un anno e due mesi inizieranno i Giochi olimpici e poi i paralimpici - ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana -, l'evento che punterà l'attenzione del mondo su Milano, la Lombardia, il Veneto. Inizia una grande festa, quella del Natale e quella delle Olimpiadi". Il sindaco Giuseppe Sala ha augurato invece buone feste a tutti i presenti sottolineando che mai piazza Duomo era stata così gremita di gente per l'accensione dell'albero di Natale.

Ai piedi dell'albero è riprodotto un villaggio natalizio con attività di intrattenimento realizzate dalle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del progetto natalizio, Coca-Cola e Samsung.

"Al Coca Cola Christmas Village le famiglie potranno anche contribuire ad una buona causa - ha detto Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola -. Infatti sarà possibile comprare dei gadget Coca Cola e l'intero ricavato verrà devoluto a Banco Alimentare con cui collaboriamo da tanti anni e negli ultimi anni abbiamo contribuito a portare e distribuire 15 milioni di pasti".





