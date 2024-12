Operaio 58enne muore nel cantiere d'una scuola nel Cremonese

È Giuseppe Bolognini, 58enne operaio bergamasco residente a Pumenengo, la vittima dell'incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina a Soncino, in provincia di Cremona. Ed è sostanzialmente confermata la ricostruzione dei fatti ipotizzata a tragedia appena avvenuta: Bolognini era impiegato sul cantiere di costruzione del nuovo polo soncinese che unirà nello stesso plesso materna e nido.

Nell'area dei lavori era appena entrata una 'betonpompa', un mezzo pesante che si ancora al terreno attraverso delle staffe per poi sollevare il braccio meccanico che fa uscire il cemento.

Nel momento in cui le staffe si stavano posizionando, il terreno ha improvvisamente ceduto e il mezzo si è piegato, portandosi dietro il braccio che si è ribaltato: Bolognini stava passando proprio in quel punto ed è stato colpito alla testa. Sono stati i colleghi ad allertare immediatamente il 118: sul posto sono arrivati vigili del fuoco, soccorritori ed equipaggio dell'elisoccorso ma per l'operaio, a dispetto dei tentativi di rianimarlo, non c'era più nulla da fare. Delle indagini si stanno occupando o carabinieri e gli ispettori dall'Ats.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA