Milan: Fonseca 'Atalanta un modello, in Europa la imitano'

"Non si vedeva giocare una squadra così, uomo a uomo, da tanto tempo. Il calcio è come la vita: ciclico. Gasperini è stato pioniere a giocare così. È un grandissimo allenatore, ho una grande ammirazione per lui. Va riconosciuto il suo lavoro": sono gli elogi del tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.

"Adesso tutti in Europa - aggiunge - hanno la consapevolezza che è difficile affrontare squadre come l'Atalanta. Ci sono tante squadre che seguono lo stesso modello dell'Atalanta.

L'altro giorno stavo guardando un articolo scritto in Germania, ci sono tante squadre che giocano così adesso. Il Bayern gioca così, lo Stoccarda anche... Hanno seguito le idee dell'Atalanta e di Gasperini. È un punto di riferimento a livello internazionale il loro modo di giocare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA