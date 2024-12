L'ex manager Di Fazio condannato anche per maltrattamenti

L'ex manager Antonio Di Fazio, già condannato in via definitiva a 9 anni di reclusione per cinque episodi di violenza sessuale con benzodiazepine, dovrà scontare anche 1 anno e mezzo per maltrattamenti in famiglia. È quanto stabilito dai giudici della seconda sezione penale d'Appello nel processo di secondo grado bis a carico dell'ex imprenditore farmaceutico, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di riqualificare i maltrattamenti e la violenza sessuale (quest'ultima intanto caduta in prescrizione) nei confronti dell'ex moglie nel reato di atti persecutori così da essere prescritti.

"Finalmente la mia assistita ha avuto giustizia dopo quindici anni", ha detto l'avvocato di parte civile Maria Teresa Zampogna al termine dell'udienza, spiegando che i maltrattamenti sono stati riconosciuti "dal 2008 al 2017".

Secondo quanto stabilito dalla Corte, Di Fazio dovrà anche versare alla donna una provvisionale da 30mila euro. Di Fazio, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, si trova in detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica per motivi di salute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA