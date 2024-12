Atp Finals: Sala 'Milano a disposizione, ma ora è prematuro'

"Milano è sempre a disposizione per qualunque cosa che fosse al servizio del Paese, ma adesso è veramente prematuro parlarne". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se è interesse della città avere le Atp Finals di tennis.

"È chiaro che su un tema del genere ci sta prima di tutto l'interesse delle federazioni, di Atp, degli sponsor e se vogliamo le città vengono per ultime - ha detto a margine della presentazione del tour, che ha preso il via da Milano, che porterà in giro per l'Italia i trofei vinti dalle nazionali, la Davis e la Billie Jean King Cup -. In secondo luogo non sarà mai una lite o non ci sarà mai un atteggiamento ostile con le altre città, e questo lo dico per evitare polemiche preventive".

"Vorrei evitare che partissero speculazioni sul fatto che Milano è in guerra con qualcuno, no, oggi Milano ospita le Coppe e le ospiterà anche in Galleria", ha concluso parlando a fianco del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.



