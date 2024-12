A.Fontana, da genitori di Ramy volontà di rispettare legge

"È stato importante incontrare i genitori di Ramy perché hanno dimostrato la loro volontà di essere rispettosi della nostra legge e del loro considerarsi a tutti gli effetti italiani". Questo il commento del presidente della Regione Lombardia dopo l'incontro con i genitori di Ramy Elgamls, in diciannovenne morto in un impatto dopo un inseguimento al quartiere Corvetto di Milano.

Fontana ha spiegato di aver "apprezzato molto il modo pacato con cui hanno affrontato il problema, non hanno alzato i toni, anzi hanno contribuito a stemperare le tensioni che si erano create. Io ho voluto esprimere gratitudine per questa comportamento".

Quanto al tema dell'emarginazione che l'incidente ha fatto emergere con i disordini nel quartiere, Fontana ha aggiunto "che sicuramente bisogna intervenire" per "cercare delle soluzioni per chi non riesce a integrarsi nella nostra società, per chi si sente emarginato e non partecipa attivamente alla vita sociale".

Come Regione, ha detto, "siamo convinti che sia innanzitutto un problema di carattere culturale e credo che bisogna essere vicino a questi ragazzi per aiutarli ad acquisire il nostro modo di essere. Inoltre credo sia importante creare delle occasioni concrete, dei luoghi di aggregazione, dove possano incontrarsi.

E poi è chiaro che ci sono delle iniziative che dobbiamo fare concordandole con i singoli comuni, con il governo centrale. Noi faremo la nostra parte".

Quanto alle richieste di chiarezze sull'operato dei carabinieri arrivati da alcuni dei protagonisti degli incidenti al Corvetto, Fontana è stato chiaro nel ribardire di credere "che sia sbagliato fare delle anticipazioni e che sia ancora più sbagliato cercare di diffondere il sospetto che ci sia o meno una responsabilità. Si deve lasciare lavorare i magistrati.

Quando avranno accertato l'esatta dinamica, se ci saranno dei responsabili, dovranno pagarne le conseguenze. Se non ci saranno dei responsabili, non è giusto in questo momento penalizzarli".





