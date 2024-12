A Pavia l'attesa del Natale tra droni, musica e teatro

C'è anche lo spettacolo di droni in riva al Ticino, saltato a settembre per il maltempo e che verrà recuperato nel tardo pomeriggio di sabato 21 dicembre. E poi musica per tutti i gusti e diversi appuntamenti teatrali dedicati ai bambini. E' il programma degli eventi natalizi previsti a Pavia dal 6 dicembre all'Epifania, presentato oggi in Comune dal sindaco Michele Lissia e dagli assessori Maria Cristina Barbieri e Rodolfo Faldini.

Si partirà domani con l'inaugurazione della mostra fotografica "Junk Christmas" di Simone Ludovico al Broletto, accompagnata dall'accensione del Bosco di Natale.

Contemporaneamente, a Palazzo Mezzabarba, sarà illuminata la scultura Natività. "Abbiamo investito 100mila euro per garantire un'adeguata illuminazione in tutta la città - ha spiegato il sindaco -. Gli alberi di Natale che si troveranno in queste settimane per le vie e le piazze di Pavia, saranno tutti rimessi a dimora una volta terminato il periodo festivo".

Tanti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, come lo spettacolo di sabato 14 dicembre "Pronto? E' Natale?" a Santa Maria Gualtieri e il "Petit Cabaret" di circo contemporaneo la sera del 31 dicembre nei giardini del Castello Visconteo. La sera dell'ultimo dell'anno i giovani potranno ballare in Piazza Vittoria con Dj set.

Per rendere il Natale accessibile a tutti, il Comune offrirà trasporti gratuiti sugli autobus dal 21 al 24 dicembre e parcheggi ASM gratuiti dal 9 dicembre al 6 gennaio (ogni giorno a partire dalle 17). Anche la solidarietà sarà protagonista, con eventi come la processione verso il presepe galleggiante sul Ticino il 24 dicembre, a cura dell'Associazione Club Vogatori Pavesi.



