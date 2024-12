A Milano co-housing tra studenti e anziani per la solidarietà

A Milano parte il co-housing tra studenti e anziani con il progetto sperimentale promosso dall'Università Statale di Milano e Regione Lombardia, nel segno di un patto di solidarietà intergenerazionale.

Nella sede dell'ateneo è stato presentato Attiva-mente insieme' un progetto di coabitazione e mentoring tra studenti e over 65, che da un lato risponde al bisogno degli studenti di avere alloggi a prezzi accessibili, dall'altro favorisce relazioni di solidarietà e di inclusione della popolazione più anziana per un invecchiamento attivo.

Lo studente avrà un rimborso per le spese di locazione, grazie alle risorse di Regione Lombardia, che ha stanziato all'Università Statale 400.000 euro, in cambio dovrà però fornire alcuni servizi di volontariato, come per esempio accompagnare il padrone di casa senior a visite mediche, aiutarlo nell'utilizzo delle piattaforme digitali, ma anche condividere momenti di socializzazione e svago. Nella prima fase del progetto, la Statale diffonderà il progetto alla comunità studentesca, per individuare gli studenti interessati e capirne le esigenze e le attitudini. Parallelamente, verranno coinvolte le istituzioni cittadine e gli enti del terzo settore per l'individuazione degli over 65 disponibili. A seguire, si procederà al matching tra domanda e offerta.

"Come Università Statale siamo molto orgogliosi di poter iniziare questo percorso con Regione Lombardia che attiva un patto intergenerazionale di mutuo supporto tra i nostri studenti e le persone anziane", ha osservato la rettrice Marina Brambilla.

"Dopo l'avvio delle iniziative promosse dall'Università di Pavia e Bergamo oggi mettiamo a terra anche il terzo percorso - ha concluso Elena Lucchini, assessora alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia -, che nel capoluogo lombardo saprà valorizzare il patrimonio umano e di competenze degli over 65 e garantire uno spazio abitativo in città per gli universitari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA