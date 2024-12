Scoppia incendio in abitazione, in salvo mamma e 3 figli

Una giovane madre egiziana e i suoi tre figli di 7, 14 e 17 anni sono stati soccorsi questa mattina a Bergamo dopo che nella loro camera da letto è scoppiato un incendio e la stanza è stata invasa dal fumo nero.

L'episodio in un appartamento al piano terra di un condominio in via Luzzatti, nel quartiere della Malpensata, costringendo alla fuga la donna e i suoi tre figli.

È successo intorno alle 5.45 quando, per cause ancora da valutare, la cameretta dei ragazzi è stata invasa rapidamente dalle fiamme e da una nube nera. Immediatamente i ragazzi sono corsi a chiamare i vicini cercando aiuto. Allertati i vigili del fuoco, dopo pochi minuti sono arrivati sul posto, un'abitazione al civico 43 gestita, come l'intero condominio, dall'Aler.

Il presidente dell'ente, Corrado Zambelli, si è recato sul posto per verificare le condizioni della famiglia. Madre e bambini sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma sarebbero fuori pericolo. I danni sono ingenti e l'abitazione non è agibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA