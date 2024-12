Sala, non mi sembra Fedez contribuisca alla sicurezza Milano

Il rapper Fedez in un freestyle ospite di Real Talk, format dedicato al rap italiano, ha criticato la gestione della sicurezza a Milano tirando in ballo il sindaco Giuseppe Sala.

"Milano brucia, uno stupro ogni venti ore, lui influencer con fascia tricolore", ha cantato il rapper che ha ricevuto in passato anche l'Ambrogino d'oro, cioè la massima onorificenza concessa dal Comune, insieme alla ex moglie Chiara Ferragni.

"Io non so cosa dire, non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese - ha commentato Sala a margine della presentazione del programma espositivo del 2025 -, se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui".



